BET Awards: Complete Winners List

The 2018 BET Awards took place Sunday (June 24) night in Los Angeles, with Kendrick Lamar winning album of the year for DAMN. and Anita Baker receiving a lifetime achievement award during the Jamie Foxx hosted show.

Here’s the complete list of winners.

Best Female R&B / Pop Artist Award

Beyonce — WINNER

SZA

H.E.R.

Rihanna

Kehlani

Best Male R&B / Pop Artist Award

Bruno Mars — WINNER

Chris Brown

The Weeknd

Khalid

Daniel Caesar

Best Group Award

Migos — WINNER

A Tribe Called Quest

N.E.R.D.

Rae Sremmurd

Chloe X Halle

Best Collaboration Award

Bruno Mars feat. Cardi B – Finesse (Remix)

DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller – Wild Thoughts — WINNER

DJ Khaled feat. Jay-Z, Future & Beyonce – Top Off

Cardi B feat. 21 Savage – Bartier Cardi

French Montana feat. Swae Lee – Unforgettable

Kendrick Lamar feat. Rihanna – LOYALTY.

Best Male Hip Hop Artist Award

Drake

Kendrick Lamar — WINNER

DJ Khaled

Jay-Z

J. Cole

Best Female Hip Hop Artist Award

Cardi B — WINNER

Nicki Minaj

Remy Ma

DeJ Loaf

Rapsody

Video of the Year Award

Drake – God’s Plan — WINNER

Cardi B – Bodak Yellow

Bruno Mars feat. Cardi B – Finesse (Remix)

DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller – Wild Thoughts

Kendrick Lamar – HUMBLE.

Migos feat. Drake – Walk It Talk It

Video Director of the Year Award

Benny Boom

Director X

Ava Duvernay — WINNER

Chris Brown

Dave Meyers

Best New Artist Award

SZA — WINNER

H.E.R.

Daniel Caesar

GOLDLINK

A Boogie Wit Da Hoodie

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

Lecrae feat. Tori Kelly – I’ll Find You — WINNER

Snoop Dogg feat. B. Slade – Words Are Few

Ledisi & Kirk Franklin – If You Don’t Mind

Marvin Sapp – Close

Tasha Cobbs Leonard feat. Nicki Minaj – I’m Getting Ready

The Best International Act Award

Booba (France)

Cassper Nyovest (SA)

Dadju (France)

Davido (Nigeria) — WINNER

Distruction Boyz (SA)

Fally Ipupa (Dr. Congo)

J Hus (UK)

Niska (France)

Tiwa Savage (Nigeria)

Stefflon Don (UK)

Stormzy (UK)

Best Actress Award

Tiffany Haddish — WINNER

Lupita Nyong’o

Issa Rae

Angela Bassett

Letitia Wright

Taraji P. Henson

Best Actor Award

Chadwick Boseman — WINNER

Michael B. Jordan

Donald Glover

Sterling K. Brown

Denzel Washington

Daniel Kaluuya

Young Stars Award

Yara Shahidi — WINNER

Ashton Tyler

Caleb McLaughlin

Lonnie Chavis

Marsai Martin

Miles Brown

Best Movie Award

Black Panther — WINNER

Girls Trip

A Wrinkle in Time

Detroit

Mudboung

Sportswoman of the Year Award

Serena Williams — WINNER

Venus Williams

Skylar Diggins-Smith

Candace Parker

Elana Meyers Taylor

Sportsman of the Year Award

Stephen Curry

LeBron James — WINNER

Kevin Durant

Dwayne Wade

Odell Beckham Jr.

Album of the Year Award

DAMN. – Kendrick Lamar — WINNER

CTRL – SZA

4:44 – Jay-Z

Culture II – Migos

Black Panther: The Album – Kendrick Lamar & Various Artists

Grateful – DJ Khaled

BET Her Award

Janelle Monae – Django Jane

Lizzo – Water Me

Mary J. Blige – Strength of a Woman — WINNER

Remy Ma feat. Chris Brown – Melanin Magic (Pretty Brown)

Chloe X Halle – The Kids Are Alright

Leikeli47 – 2nd Fiddle

Coca-Cola Viewers’ Choice Award

SZA feat. Travis Scott – Love Galore

Cardi B – Bodak Yellow — WINNER

Kendrick Lamar – HUMBLE.

Drake – God’s Plan

Migos feat. Cardi B & Nicki Minaj – Motor Sport

DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller – Wild Thoughts